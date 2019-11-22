Мужчине с инвалидностью присудили 850 тысяч за ложное обвинение в убийстве

Районный суд в Татарстане присудил 49-летнему местному жителю Абузару Гафурову компенсацию в размере 850 тысяч рублей за то, что ему пришлось провести год в СИЗО по ложному обвинению в убийстве, пишет «Казанский репортер». Адвокаты невиновного гражданина требовали сумму в размере 5 миллионов рублей.

Отмечается, что мужчина с детства имеет инвалидность в связи с умственной отсталостью. Также мужчина ничего не видит. На допросе человек не смог ничего объяснить из-за своего диагноза. Он подписал признание в двойном убийстве и провел в СИЗО год. Следствие посчитало, что мужчина убил своих соседей за то, что они не отдавали долг в размере двух тысяч рублей, пишет Mash.

Реальным убийцей мужчины и женщины в возрасте 57 и 59 лет оказался вписанный в полис ОСАГО их автомобиля 47-летний мужчина. Согласно версии следствия, он зарубил двух человек топором ради того, чтобы завладеть автомобилем.

За время пребывания в СИЗО у ложно обвиненного Абузара Гафурова ухудшилось состояние здоровья, что подтвердили результаты МРТ мозга.