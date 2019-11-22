Москвичей предупредили о мигрени из-за высокого давления 22 ноября

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать москвичам и жителям Подмосковья в пятницу, 22 ноября.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион продолжит находиться во власти малоподвижного антициклона, что обусловит малую облачность и отсутствие осадков.

Температура воздуха в Москве днем 22 ноября составит -5..-3, по области до -8 градусов. Ветер подует с юга со скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление продолжит оставаться аномально высоким и в середине дня составит 772 мм ртутного столба. В связи с этим специалисты предупреждают о нарастании симптомов общего недомогания у большинства граждан, которое будет сопровождаться упадком физических сил, тяжестью и головной болью, шумом в ушах и головокружением.