Американский ученый утверждает, что на снимках марсохода можно увидеть насекомых

Ученый из Университета Огайо Уильям Ромозер заявил на заседании Энтомологического общества США, что обнаружил на фотографиях с Марса насекомоподобные формы жизни.

Исследователь утверждает, что на снимках марсохода можно заметить пикирующее существо, напоминающее насекомое, предметы, похожие на пчелиный улей, и даже животное, напоминающее змею, пересказывает доклад Ромозера издание Der Standard.

Коллеги ожидаемо опровергли предположения энтомолога (специалиста по насекомым) с многолетней репутацией. Предполагается, что ученый всего лишь стал жертвой оптического обмана, который заставляет находить узнаваемые вещи в силуэтах, которые ими не являются, а предполагаемые находки Ромозера — это обломки горных пород.

Эксперты NASA действительно ищут на Марсе жизнь, но в их задачи входит поиск микроорганизмов.