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Юристы назвали репрессивным закон, лишающий адвокатов права защищать в суде

Общество
17:12, 21 ноября 2019

В окончательном чтении Госдума приняла поправки в закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», которые позволят пожизненно лишать защитников права быть судебным представителем.

В перспективе закон должен быть одобрен Совфедом и подписан президентом. Поправки предусматривают, что адвокат может навсегда лишиться права выступать защитником в суде в следующих случаях: если он нарушил кодекс профессиональной этики, был признан виновным в совершении преступления, разгласил или незаконно использовал сведения, связанные с оказанием юрпомощи своему доверителю или систематически не соблюдал требования к адвокатскому запросу.

Юристы «ОВД-инфо» Екатерина Селезнева и Надежда Кузина утверждают, что этот закон прямо противоречит конституционной норме, которая гарантирует право свободно распоряжаться своими способностями к труду. «Эта поправка — безусловно репрессивный механизм, и в случае принятия в таком виде будет очередным способом давления на адвокатов, которые работают с правозащитными организациями и имеют активную жизненную позицию», — заявляет Селезнева.

Также юристы отмечают, что в актуальной правовой базе отсутствуют механизмы для реализации требований поправки.

Автором принятого в третьем чтении законопроекта выступил Андрей Клишас, известный также как инициатор законов об «оскорблении власти» и фейковых новостях.

Теги: Госдума

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