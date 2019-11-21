Володин предложил запретить пересмотр роли СССР во Второй мировой войне

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин во время 57-й сессии Парламентского собранию Союза Россия-Беларусь предложил законодательно закрепить в обеих странах запрет на пересмотр роли советского народа во Второй мировой войне, передает «Интерфакс».

«Надо принимать решения, которые поставили бы точку в том, что пересмотр итогов войны, роли советского солдата и интерпретации недопустимы», — заявил Вячеслав Володин. Политик предложил обсудить этот вопрос на конференции к 75-летию Победы.

В сентябре спикер Госдумы обвинил власти Польши в попытке принизить роль СССР во Второй мировой войне, когда они не пригласили президента РФ Владимира Путина на памятное мероприятие по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. «Действия польского руководства оскорбляют память о более шестиста тысяч солдат и офицеров, погибших за освобождение Польши от поработителей, спасая от истребления польский народ. Это мы всегда должны помнить независимо от того какие партии и президенты приходят к власти», — писал политик в своем обращении на сайте Госдумы.