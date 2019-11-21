Вена решила экстрадировать в РФ обвиняемого в хищениях экс-чиновника Минкульта

Земельный суд Вены по уголовным делам принял решение передать России бывшего чиновника Минкульта Бориса Мазо.

Напомним, речь идет об экс-директоре департамента управления имуществом Минкультуры РФ Борисе Мазо, который был заочно обвинен Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн рублей при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Ранее Sobesednik.ru писал, что Мазо обратился к австрийским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище.

Однако «Интерфакс» сообщает, что Земельный суд Вены принял решение об экстрадиции бывшего российского чиновника на родину. При этом отмечается, что такой вердикт был вынесен еще 15 октября 2019 года, однако он до сих пор не вступил в силу, поскольку был обжалован. Рассмотрение жалобы на экстрадицию Мазо в РФ назначено на 7 января 2020 года.

Представитель суда пояснила агентству, что австрийское министерство юстиции уведомит российские власти, когда суд примет в отношении Мазо окончательное решение.