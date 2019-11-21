ВЦИОМ и "ЕР" выяснили, что 51% россиян выступают за сменяемость партии власти

Социологи констатировали начало эпохи повышенной требовательности жителей России к властям.

Как передает газета «Ведомости», к такому выводу в совместном исследовании пришли Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Институт развития парламентаризма «Прекрасная "Единая Россия" будущего».

Согласно результатам проведенного ими опроса, чуть больше половины россиян (51%) считают, что партия власти периодически должна меняться. Среди тех, кто говорит о такой необходимости, в основном оказались сторонники непарламентских партий, КПРФ и ЛДПР, москвичи, а также активные пользователи интернета. В «Единой России» сменяемость партии власти поддержали 25% опрошенных. При этом еще 37% респондентов заявили, что главная партия страны должна всегда оставаться одной и той же.

Кроме того, большинство россиян убеждены, что у партии власти должны быть четко определенная идеология (87%) и повышенная ответственность перед избирателями (90%). 80% считают, что в случае совершения аморального поступка ее членов надо наказывать вплоть до исключения из партии.

В связи с этим гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил о наступлении времени «повышенной требовательности граждан к власти». «При этом отдача не всегда соответствует их ожиданиям. Возникающее недовольство транслируется в первую очередь на правительство и партию власти, в последнюю — на президента. Поэтому россияне хотят обновления партии, ее омоложения, а главное — чтобы она работала на общество, а не на себя любимых», — отметил социолог.