В столичной думе хотят изымать авто перевозчиков мусора на незаконные свалки

Заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов предложил изымать автомобили, перевозящие мусор на несанкционированные свалки, сообщает АГН «Москва».

Политик заявил, что транспортное средство должно быть изъято в связи с тем, что оно является «инструментом правонарушения или даже преступления». Также Орлов выступил за увеличение штрафных санкций для организаторов незаконных свалок.

«Федеральным законодательством установлен лимит для штрафов по физлицам — 5 тысяч рублей. Наверное, хотя бы до этой границы мы должны поднять. Мы также посмотрим адекватность штрафных санкций для юридических и должностных лиц», — заявил парламентарий.

Политик отметил, что для работы над вопросом несанкционированных свалок на территории столицы консолидированы силы местной Общественной палаты, прокуратуры и правительства.