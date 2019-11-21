В Ростове арестовали российского офицера по подозрению в шпионаже в пользу Киева

Суд Ростова-на-Дону на два месяца отправил под стражу российского военного, задержанного ранее по подозрению в шпионаже.

Как передает РИА «Новости», Центр общественных связей ФСБ накануне, 20 ноября, сообщил о задержании подозреваемого в госизмене в городе Аксай Ростовской области.

Имя арестованного официально не называется, однако благодаря опубликованной видеозаписи СМИ узнали в подозреваемом старшего лейтенанта 175-й Лунинецко-Пинской бригады управления Южного военного округа в Аксае.

ФСБ утверждает, что мужчина целенаправленно собирал секретные данные, касающиеся российских Вооруженных сил, по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины.

В настоящее время гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону арестовал офицера сроком на два месяца.