Устроиться на работу и уволиться по собственному желанию можно будет онлайн

Минкомсвязи представило на портале госуслуг сервис «Трудовые отношения онлайн», передает «Российская газета».

Новая услуга с 2020 года позволит работнику и работодателю дистанционно заключать электронный трудовой договор. В цифровом формате также будет доступно увольнение по собственному желанию и оформление пособия по безработице.

Также новая услуга поможет россиянам в поисках работы. На своем профиле гражданин сможет получить подборку вакансий, соответствующих его квалификации и опыту. Здесь же можно будет хранить свою электронную трудовую книжку и документы об образовании.

«Трудовые отношения онлайн» — это один из так называемых суперсервисов, разработка который ведется в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Сейчас специалисты подготовили порядка 15 прототипов суперсервисов. Среди них ресурсы, позволяющие получать онлайн-помощь при инвалидности, управлять в цифровом формате документами об образовании, оформлять земельные участки и пользоваться медуслугами не выходя из дома, пишет «РИА Новости».