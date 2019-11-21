Три градуса ниже нуля и очень высокое давление пообещали москвичам 21 ноября

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в четверг, 21 ноября.

Как передает портал «Метеоновости», предстоящим днем погоду в столичном регионе будет определять высокий и обширный антициклональный вихрь, который принесет с собой сухие и прохладные воздушные массы.

В связи с этим и благодаря солнечным лучам воздух в Москве днем 21 ноября прогреется лишь до -3..-1 градуса. Ветер подует с юго-восточного направления со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление окажется очень высоким и составит 773 мм ртутного столба.

Специалисты предупреждают, что такие погодные условия могут негативно воздействовать как на состояние метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми патологиями, так и на самочувствие вполне здоровых граждан, вызывая у них симптомы тревоги и депрессии.