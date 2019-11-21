Транспортные службы охраны смогут применять электрошокеры без предупреждения

Сотрудники охраны электричек, аэропортов и других транспортных объектов получили право на использование электрошокеров, сообщает телеканал «Москва 24».

Депутаты Госдумы приняли соответствующие поправки, которые разрешат использовать спецсредства даже в отношении беременных женщин и людей с инвалидностью, если они оказывают вооруженное сопротивление. А в экстренных ситуациях разрешается бить током без предупреждения.

При этом закон обязывает охранников стремиться к тому, чтобы наносимый вред нарушителям порядка был минимальным. Кроме того, на сотрудников возложена обязанность оказывать первую медпомощь тем, против кого пришлось использовать электрошокер.