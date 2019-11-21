Словом года признано сочетание, чаще используемое вместо "изменение климата"

Оксфордский словарь признал словом 2019 года выражение «climate emergency», что в переводе на русский означает «чрезвычайная климатическая ситуация», пишет Daily Storm.

Аналитики утверждают, что по сравнению с 2018 годом это словосочетание использовалось в сто раз чаще. Выражение использовалось 6,5 тысячи раз на миллиард сказанных слов.

На сайте словаря поясняют, что под этим понятием подразумевается «ситуация, в которой требуются срочные действия, чтобы уменьшить или остановить изменение климата и избежать потенциально необратимого урона окружающей среде от этих изменений».

Аналитики отмечают радикализацию экологических терминов, вошедших в обиход человека. Теперь вместо сдержанного «изменение климата» чаще употребляются более тревожные дефиниции. Так, в шорт-лист Оксфордского словаря вошли смежные с главным понятием года словосочетания «климатический кризис», «экотревога», «вымирание».

Британский словарь Colins ранее признал главным словом 2019 года словосочетание «климатическая забастовка». Аналитики считают, что большой вклад в этот тренд внесли высказывания юной экоактивистки Греты Тунберг.