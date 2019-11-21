Подразделение МВД по борьбе с наркотрафиком в сети создадут в январе

С 10 января в МВД появится подразделение, отвечающее за борьбу с пропагандой и распространением наркотиков в интернете. Об этом сообщил врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков Кирилл Смуров. Не уточняется, будет ли при этом увеличен штат МВД, пишет ТАСС.

Смуров подтвердил, что в перспективе могут быть приняты поправки, вводящие уголовную ответственность за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков с помощью интернет-коммуникации. Соответствующее указание в конце октября дал президент РФ Владимир Путин.

В действующем законодательстве за пропаганду наркопотребления для граждан предусмотрен административный штраф до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей он составляет не более 50 тысяч рублей, а юрлица обязаны будут в случае установления судом факта пропаганды наркотиков отдать в виде штрафа до 1 миллиона рублей.