Молодой учительнице в СПб пришлось уволиться из-за откровенных постов в Twitter

25-летняя учительница написала заявление об увольнении из санкт-петербургской школы после того, как родители школьников пожаловались на откровенные посты в твиттере о подробностях её половой жизни, алкоголе и неформальных взаимоотношениях с учениками, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, она проработала в школе Приморского района менее полугода.

«Вы её твиттер видели? Тогда какие могут быть вопросы? О нём нам рассказали родители учеников», — ответила директор школы Галина Махотина на вопрос корреспондента о причинах ухода девушки.

Сама девушка в твиттере, где она пишет под псевдонимом «владычица пивная», заявила, что её «перманентно уволили за [её] твиттер». Она выразила мнение, что «рано или поздно это должно было произойти, потому что стать ученикам единственным понимающим их взрослым = “иметь не соответствующий должности моральный облик”».

С журналистами девушка общаться отказалась, но в твиттере опубликовала скриншоты переписок с учениками, где они называли её «лучшим учителем» и предлагали «как-нибудь вместе выпить пивка». Педагог также подчеркнула, что не держит зла на школу и на её сотрудников, а проблема лишь «в жалобах родителей, непонятно где увидевших Твиттер».