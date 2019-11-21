ГД в окончательном чтении разрешила Садовничему быть ректором МГУ пожизненно

Парламентарии в третьем чтении одобрили поправку, позволяющую ректорам МГУ и СПбГУ занимать свои посты бессрочно.

Накануне, 20 ноября, данный законопроект прошел в Госдуме второе чтение. Теперь, как сообщает «Интерфакс», депутаты одобрили его в окончательном чтении.

Отметим, что принятая поправка позволяет президенту России неограниченное число раз продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ после достижения ими 65 лет. При этом ректору МГУ Виктору Садовничему, который возглавляет вуз с 1992 года, уже исполнилось 80 лет.

Ранее студенты проводили у здания Госдумы пикеты против принятия этой поправки. Кроме того, учащиеся и сотрудники МГУ запустили петицию с требованием вернуть выборы ректора.