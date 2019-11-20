За два года до 58% выросла доля россиян, заявляющих о важности свободы слова

Среди наиболее важных прав и свобод россияне назвали свободу слова, свободу вероисповедания и свободу собраний.

Это следует из исследования «Левада-центра», результаты которого приводит «Интерфакс». Отмечается, что опрос проводился в конце октября среди 1616 человек в 50 регионах. При этом социологи сравнивали полученные данные с результатами аналогичного исследования, проведенного в 2017 году. Выяснилось, что за последние два года доля россиян, которые считают свободу слова одной из важных свобод и прав, выросла с 34% до 58%.

Кроме того, наметился рост и числа респондентов, высоко оценивающих право на справедливый суд и свободу вероисповедания: доля жителей России называющих эти права и свободы в числе важнейших выросла с 50% до 64% и с 22% до 40% соответственно.

Право на свободу мирных собраний в списке социологов оказалось в конце рейтинга, однако доля назвавших этот пункт россиян также выросла с 13% до 28%.

При этом среди лидеров рейтинга оказались право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность (78%), право на медицинскую помощь и на бесплатное образование (по 70%), право на соцзащиту и достойный уровень жизни (62%) и право на работу и хорошие условия труда (58%).

«Существенное увеличение частотности ответов может свидетельствовать об актуализации повестки, в данном случае — "прав человека", в общественном мнении. Респонденты стали чаще отмечать права, важность которых для них ранее не имела выраженной значимости», — подчеркивают социологи «Левада».