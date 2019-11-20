Высокое давление и 9-градусный мороз прогнозируют в Москве в ночь на 21 ноября

Синоптики рассказали, что предстоящая ночь в Москве станет самой холодной с начала осени.

Ранее Sobesednik.ru писал, что к вечеру среды, 20 ноября, температура в столице начнет понижаться и составит 3 градуса ниже нуля, из-за чего на дорогах может образоваться гололедица.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на проноз Гидрометцентра, в ночь на 21 ноября столбики столичных термометров устремятся вниз и опустятся до минус 7-9 градусов.

Синоптики отмечают, что это самый низкий показатель для ночных температур в Москве с начала осени. До этого температурный минимум был зафиксирован 1 ноября и составил минус 3,8 градуса.

Кроме того, специалисты Росгидромета предупреждают москвичей о росте атмосферного давления, которое в ночные часы достигнет 771 мм ртутного столба.