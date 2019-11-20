В Твери антифашиста оштрафовали за публикацию фото из музея Израиля

13 ноября Тверской областной суд приговорил местного жителя к штрафу за публичную демонстрацию нацистской символики, пишет газета «Афанасий-бизнес». При этом публикация в его соцсети носила выраженный антифашистский характер.

Мужчина в 2014 году опубликовал на своей странице фото из музея Израиля, где на фоне еврейской свечи находился нацистский флаг. «Опубликовав фотографию, я хотел показать силу воли и храбрость еврейского народа перед мировым злом — нацизмом. Вторая фотография — нацистский "орел", которого душит, на мой взгляд, антифашисткая коалиция, в том числе СССР», — заявляет осужденный.

В суде мужчина заявил о своих антифашистских взглядах, но прокурор настаивал, что закон запрещает использование упомянутых символов в любой форме.

За осужденного вступились в местной еврейской общине, а в синагоге ему нашли адвоката и согласились оплатить штраф. Но антифашист намерен оспорить решение суда.

Стоит отметить, что обвинение житель Твери получил за неделю до того, как Госдума в третьем чтении приняла поправки в закон, разрешающие публиковать нацистскую символику в СМИ, учебной литературе и произведениях искусства в просветительских целях.

В ближайшее время депутаты намерены внести изменения в КоАП, которые отменят наказание за использование нацистских символов без признаков пропаганды.