В Софеде предложили ввести единый штраф за нарушение тишины ночью

В Совете Федерации предложили установить для всех регионов один штраф за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время.

Как пишут «Известия», сенаторы предлагают дополнить 14-ю главу проекта нового КоАП еще одним составом административного правонарушения, который будет предусматривать ответственность за совершение действий, нарушающих тишину граждан с 23:00 до 7:00.

В соответствии с предложенными поправками сумма штрафа за шумное поведение ночью будет составлять от одной до трех тысяч рублей.

Уточняется, что под нарушением тишины подразумеваются, в частности, крики, игра на музыкальных инструментах, использование телевизоров, магнитофонов и радиоприемников, а также проведение строительных работ. В некоторых субъектах, к примеру в Санкт-Петербурге, Москве и Чеченской Республике, сюда же относятся использование пиротехнических средств и неотключение автомобильной сигнализации.

«У нас единая страна, и понятие правопорядка должно быть одинаковым вне зависимости от того, где человек живет. Его ключевые позиции должны обеспечиваться на федеральном уровне. Каждый из нас заслужил право на тишину и покой хотя бы в ночное время», – подчеркнула член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

По мнению сенаторов, нововведение на федеральном уровне решит проблему привлечения МВД к пресечению подобных правонарушений.

Сейчас правоохранительные органы обязаны пресекать нарушения ночной тишины только в том случае, если регион заключил с ними соответствующее соглашение. Отмечается, что сейчас лишь 28 регионов из 85 имеют такие договоренности с силовыми структурами.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Челябинске депутат от «Единой России» обратился в полицию с заявлением об избиении нетрезвыми посетителями питейного заведения, на протяжении нескольких месяцев нарушавшими ночной покой местных жителей.