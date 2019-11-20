В Казахстане нелегально пересаживали органы людей с финансовыми проблемами

18 ноября в казахстанском Шымкенте задержан главный врач местной клинической больницы Абылай Донбай, передает портал Tengrinews.kz. Его обвиняют в нелегальной пересадке органов.

Согласно материалам следствия, в 2017–2018 годах для организации незаконных услуг по трансплантации почек действовала целая преступная группа, организованная гражданами других государств.

Уточняется, что донорами на операциях становились граждане Узбекистана, Кыргызстана и Украины, имеющие финансовые трудности. Реципиентами в основном были состоятельные граждане из Израиля и других стран дальнего зарубежья.

Абылай Донбай помещен в изолятор временного содержания. Ранее по этому делу под стражу был заключен еще один врач-трансплантолог и участница преступной группировки.

Замминистра внутренних дел республики Рашиж Жакупов уточнил, что в отношении Донбая возбуждено два уголовных дела по статьям «Участие в транснациональной преступной группе» и «Незаконное изъятие органов человека».

Разбирательство в отношении этой ситуации было начато Министерством здравоохранения, когда они обнаружили нарушения при проведении операций. Тогда глава Минздрава Казахстана Елжан Биртанов предложил полностью запретить проведение трансплантологических операций иностранцам, сообщало информационное агентство RK-News.