Путин предположил, что "зеленая" энергетика может увести человечество в пещеры

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Россия зовет!» заявил, что идеи подобные безуглеводородной энергетике могут продвигаться определенными бизнес-структурами.

«Эти люди ловко встраиваются в сегодняшние тенденции общественного сознания. А надо исходить из реальных вещей. В дальнейшем надо концентрировать ресурсы на развитии возобновляемых источников, которые сохранят природу на многие тысячелетия вперед для будущих поколений», — цитирует Путина «Интерфакс».

Президент призвал относиться к этому вопросу «по-взрослому», иначе «человечество опять может оказаться в пещерах». По его словам, на сегодняшний день не удастся сохранить цивилизацию без углеводородного сырья, атомной и гидроэнергетики.

Глава государства не впервые критикует «зеленые» тренды в области энергетики. В июле он назвал ветровую генерацию энергии и солнечные электростанции тупиковым путем развития и заявил, что из-за ветряков гибнет очень много птиц.