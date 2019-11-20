Памятник Ивану Грозному во Владимирской области откроют до конца года

Монумент Ивану Грозному, сделанный из бронзы, установят в городе Александрове Владимирской области до конца этого года.

Об этом сообщил автор памятника, скульптор и архитектор Василий Селиванов, передает «Интерфакс». Он добавил, что дата установки пока что «держится в тайне».

В апреле 2017 года монумент уже открывался в Александрове, однако через несколько часов его демонтировали по распоряжению местных властей, которые объяснили такое решение неблагоприятными погодными условиями. В итоге памятник установили в Москве на «Аллее правителей», где он простоял 2,5 года.

По словам Селиванова, монумент изначально задумывался как часть единого комплекса. Скульптор рассказал, что бронзовая фигура царя была изготовлена на пожертвования граждан.

В администрации Александрова подтвердили, что решение об установке объекта принято, однако точную дату также не озвучили.