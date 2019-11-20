Москвичей предупредили о гололедице и снеге вечером 20 ноября

Специалисты центра погоды «Фобос» предупредили жителей столичного региона о надвигающемся арктическом антициклоне.

Ранее Sobesednik.ru писал, что к вечеру среды, 20 ноября, в Москве начнет холодать и температура воздуха упадет до 3 градусов ниже нуля.

Как передает АГН «Москва», ухудшение погодных условий в столичном регионе спровоцирует арктический антициклон, который во второй половине дня также принесет гололедицу и осадки в виде снега.

«Сегодня арктический антициклон с центром над Волго-Вятским регионом станет оказывать влияние и на столицу, из-за чего вероятность осадков постепенно пойдет на убыль, к исходу дня в облачных полях появятся просветы, повеет холодом, землю кое-где может прихватить тонкой коркой льда. В Москве облачно, вечером с прояснениями, местами небольшие осадки (морось, слабый дождь, снег), вечером слабая гололедица», — сообщили синоптики центра «Фобос».