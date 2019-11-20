Мосгорсуд отказал задерживавшему Голунова полицейскому в восстановлении

Суд не стал отменять увольнение бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы Андрея Щирова.

Напомним, Щиров вместе с несколькими своими подчиненными был уволен минувшим летом из-за действий при задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова. В сентябре полицейские заявили, что не согласны с увольнением и будут требовать своего восстановления на службе через суд.

Как передает «Интерфакс», в среду, 20 ноября, стало известно, что Мосгорсуд отказал полковнику Андрею Щирову в возвращении на прежнюю должность.

Отмечается, что заседание суда проходило в закрытом режиме. Ответчиками по иску Щирова выступали глава МВД и руководитель УВД, где он работал. Другие детали заседания не раскрываются.