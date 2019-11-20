Хабаровской семье грозит пожизненный срок из-за оборудования нарколаборатории

В Хабаровском крае муж вместе с женой и ее братом купили заброшенную ферму и оборудовали на ней нарколабораторию, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на управление на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу.

Полиция ликвидировала нелегальное производство, изъяла 25 килограммов синтетических наркотиков и более четырех тонн прекурсоров для изготовления запрещенных веществ.

Наркотики распространялись по ДФО и в западных регионах страны. За время работы наркодилеры смогли создать порядка 400 килограммов товара. Реализовывали его бесконтактным способом через курьеров.

Подозреваемым в уголовном преступлении грозит срок вплоть до пожизненного заключения. Двое мужчин отправлены в СИЗО, а с женщины взята подписка о невыезде. Полиция продолжает искать соучастников преступления.