В МГЛУ издан первый учебник по деструктологии, изучающей в том числе экстремизм

В России издали первый учебник по деструктологии, подготовленный коллективом Московского государственного лингвистического университета во главе с заведующим кафедры деструктологии вуза профессором Романом Силантьевым, сообщает «Интерфакс».

Как объясняется на сайте организации, деструктология — «новая прикладная наука», которая исследует «деструктивные образования», в числе которых террористические и экстремистские организации, нерелигиозные и тоталитарные секты, смертельно опасные молодежные субкультуры и прочее.

Учебник предназначен для педагогов, чиновников, правоохранителей и духовных лиц, проходящих курсы повышения квалификации МГЛУ.

По мнению самого Силантьева, существенное распространение деструктологии может привести к увеличению уровня национальной безопасности и минимизации участия населения в деструктивных организациях.

Сообщается, что лаборатория готова провести «лингвистические, психологические, религиоведческие, политологические и социологические экспертизы любой сложности» и к её услугам неоднократно прибегали в при решении судебных вопросов. «Лаборатория особо специализируется на экстремистских и террористических организациях религиозного типа», — указывают эксперты.