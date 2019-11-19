Рекордный урожай винограда в Дагестане может повлиять на цены на алкоголь

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана сообщила о рекордном за последние 30 лет урожае винограда в республике.

В этом году аграрии собрали 189,4 тысячи тонн винограда, что на 11 тысяч тонн больше объемов прошлого года. Средняя урожайность на один гектар составила 92,7 центнеров, что на 0,3% больше показателей 2018 года.

Передовиками производства традиционно оказались Дербентский, Каякентский и Магарамкентский районы, собравшие 58% урожая.

Производители вин и коньяка намерены смешивать нынешний урожай с прошлогодним, пишет ОТР. Предполагается, что рекордные объемы сырья в этом году позитивно скажутся на ценах в винном сегменте алкогольной продукции.