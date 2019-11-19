Кубанская клиника заплатит пациентке полмиллиона из-за лжехирурга Алены Верди

Одна из пациенток краснодарской клиники пластической хирургии отсудила у медучреждения полмиллиона рублей. Причиной разбирательства стало нанесение вреда здоровью хирургом Аленой Верди, пишет «Медвестник» со ссылкой на пресс-службу суда Краснодарского края.

449,5 тысячи рублей суд истребовал от клиники в счет возмещения вреда, причиненного здоровью пациентки, и еще 50 тысяч — за моральный ущерб.

Потерпевшими от медицинских вмешательств Алены Верди признаны десятки человек. Сейчас она находится под следствием и признала свою вину, попросив через соцсети прощения у своих бывших клиенток. В рамках расследования специалисты не смогли подтвердить подлинность ее дипломов о медицинском образовании.

Бывший главврач клиники, где работала Верди, Иван Миненко утверждает, что в их клинику она поступила с хорошими рекомендациями и оперировала, по его словам, «уверенно держа скальпель».

Искать юристов некоторым пострадавшим от рук лжехируга помогала жена футболиста Павла Мамаева Алана.