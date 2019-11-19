Госдума приняла закон о выплате 1000 рублей за нахождение рака на ранних стадиях

Госдума приняла закон о стимулирующих выплатах врачам, которые выявили онкологические заболевания на ранних стадиях, передает ТАСС.

Как указано в проекте постановления Правительства, за каждый выявленный и подтвержденный случай врач будет получать 1 000 рублей, а ответственный за обследование — 500 рублей.

Также закон устанавливает способ финансирования этих расходов. По данным зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля, 1,2 миллиарда рублей в год пойдет на «предоставление межбюджетных трансфертов на выплаты стимулирующего характера, прежде всего за выявление ранних стадий онкологических заболеваний во время профилактических осмотров и диспансеризаций».

Также федеральный бюджет возьмет на себя обязательства по софинансированию высокотехнологичной медицинской помощи в регионах, на этой с 2020 годы будет тратиться 6,24 миллиарда рублей, что, по словам Огуля, позволит «высвободить средства ОМС на оказание первичной медицинской помощи и обычной специализированной помощи».

Кроме того, депутат заявил, что «почти 63 миллиарда рублей» в следующие три года будет выделено на указы президента РФ Владимира Путина, где говорится о решении вопроса кадрового дефицита.