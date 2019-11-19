Голикова назвала ошибочным мнение о том, что с образованием в РФ "что-то не так"

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что российское образование, по ее мнению, движется в верном направлении.

Как передает «Интерфакс», такую мысль она озвучила на открытии профессионального конкурса «Учитель будущего» во вторник, 19 ноября.

По словам Голиковой, она считает неправильным мнение, что с российским образованием «что-то не так». Вице-премьер, которая также занимает должность декана факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при правительстве РФ, заявила, что эта сфера, напротив, четко движется вперед и развивается в нужном направлении.

При этом Голикова отметила необходимость профессионального роста школьных педагогов, совершенствования их навыков.

«Безусловно, то, что было хорошо вчера, наверное, хорошо будет сегодня. Но то, что хорошо сегодня, можно использовать завтра, но уже невозможно будет использовать послезавтра», — пояснила она.