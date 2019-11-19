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ГД в третьем чтении отменила запрет на нацистскую символику в фильмах и книгах

Общество
15:49, 19 ноября 2019

Депутаты ГД в окончательном чтении приняли закон, отменяющий запрет на использование нацистской символики в искусстве.

Напомним, данная инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы депутатами во главе с председателем комитета по культуре Еленой Ямпольской в декабре прошлого года. Авторы законопроекта предлагали разрешить использовать нацистскую символику в СМИ, произведениях науки, литературы, искусства, а также в учебных и просветительских целях при условии осуждения нацизма и экстремизма. 

Как сообщается на сайте нижней палаты российского парламента, во вторник, 19 ноября, данный законопроект был принят депутатами в третьем, окончательном чтении.

«В ближайшее время необходимо внести изменения в КоАП и отменить наказание за использование нацистской символики без признаков пропаганды. Соответствующий законопроект внесен», — добавила Елена Ямпольская.

Ранее Sobesednik.ru писал, что на кузбасского активиста завели дело о пропаганде нацизма за фотографию флешмоба в честь 55-летия со дня первого полета человека в космос.

 

Теги: Госдума

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