ГД в третьем чтении отменила запрет на нацистскую символику в фильмах и книгах

Депутаты ГД в окончательном чтении приняли закон, отменяющий запрет на использование нацистской символики в искусстве.

Напомним, данная инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы депутатами во главе с председателем комитета по культуре Еленой Ямпольской в декабре прошлого года. Авторы законопроекта предлагали разрешить использовать нацистскую символику в СМИ, произведениях науки, литературы, искусства, а также в учебных и просветительских целях при условии осуждения нацизма и экстремизма.

Как сообщается на сайте нижней палаты российского парламента, во вторник, 19 ноября, данный законопроект был принят депутатами в третьем, окончательном чтении.

«В ближайшее время необходимо внести изменения в КоАП и отменить наказание за использование нацистской символики без признаков пропаганды. Соответствующий законопроект внесен», — добавила Елена Ямпольская.

Ранее Sobesednik.ru писал, что на кузбасского активиста завели дело о пропаганде нацизма за фотографию флешмоба в честь 55-летия со дня первого полета человека в космос.