32 ребенка родителей, осужденных за терроризм, доставлены из Ирака в Москву

Специальный рейс МЧС из Багдада в Москву доставил 32 российских ребенка, чьи родители были осужденных в Ираке за терроризм, пишет «РИА Новости».

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что из Москвы дети будут направлены в 13 российских регионов к своим родственникам.

Этот рейс стал четвертым в череде эвакуаций российских детей, оказавшихся в иракских тюрьмах или приютах. На сегодня из этих мест вывезено 122 российских ребенка.

В октябре Sobesednik.ru подробно рассказывал о судьбе 15 женщин и 27 детей, оказавшихся в курдском лагере в Сирии.