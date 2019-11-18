Возле Кремля задержали экологов, проводивших акцию против вылова китов

Представителей Greenpeace и журналистку задержали за проведенную на Москве-реке акцию против вылова китообразных.

Как пишет «Новая газета», задержана фотокорреспондент издания Светлана Виданова.

Ранее на Москве-реке в районе Кремлевской набережной появилась надувная косатка и плакат с надписью «Спасибо, что отпустили – больше не ловите!». Активисты хотели привлечь внимание к необходимости запрета на вылов этих морских животных в учебных и культурно-просветительских целях.

Уточняется, что всех задержанных доставили в ОВД «Якиманка».

Последние шесть белух и две косатки из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя в Приморье были выпущены на свободу 10 ноября. Экологи опасаются, что незаконный отлов китообразных может вскоре возобновиться, поскольку спрос на них в китайских океанариумах чрезмерно высок: стоимость одной косатки в Китае может достигать 15 миллионов долларов.

О «китовой тюрьме» стало известно в октябре 2018 года. В России этих животных запрещено отлавливать для коммерческих целей, однако в данном случае их выловили по культурно-просветительской квоте. За освобождение млекопитающих выступали мировые знаменитости, ученые, активисты и политические деятели. В июне животных начали выпускать.