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В Совфеде указали на недопустимость рекламы алкоголя независимо от производителя

Общество
17:09, 18 ноября 2019

В Совете Федерации выступили против снятия ограничений на рекламу вина, произведенного из российского винограда.

«Я против любых рекламных роликов, которые вредят здоровью людей. Рекламы алкоголя быть не должно, пусть и отечественного вина», – цитирует агентство «Москва» председателя комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко.

Сегодня, 18 ноября, депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» направили предложения к законопроекту о виноградарстве и виноделии председателю комитета Госдумы по экономической политике. Единороссы предлагают снять запрет на рекламу вина из российского винограда.

Тимченко отметил, что поддержка товаров российского производства, в том числе и вина, должна осуществляться, однако пропаганда спиртных напитков неприемлема в цивилизованном обществе.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Госдуме считают сокращение времени продажи алкоголя необходимым условием для снижения уровня преступности.

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