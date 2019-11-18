Мелкие фигурки из супермаркетов могут стоить жизни домашним кошкам

Петербургские ветеринары предупреждают об опасности подарочных мелких игрушек, которые выдают покупателям на кассах супермаркетов за определенную сумму в чеке, пишет сайт «Доктор Питер». Опасны они могут быть не только для малолетних детей, но и для домашних питомцев.

Кошка может проглотить фигурку во время игры: пасть животного устроена таким образом, что оно не может выплюнуть то, что попало на корень языка.

Заподозрить, что животное проглотило игрушку, можно по следующим симптомам: рвота (особенно спустя несколько часов после еды и питья), проблемы со стулом, вялость.

«Чаще всего животные к нам поступают, когда игрушка уже в тонком отделе кишечника, и тогда — только операция. Проблема ещё заключается в том, что на обычном рентгеновском снимке [игрушки] не видны. Они не рентгеноконтрастны, поэтому делают серию рентгеновских снимков с контрастом, иногда делается дополнительно УЗИ кишечника», — говорит ветеринарный врач Светлана Казакова.

Без операции животное умирает из-за развивающегося некроза в кишке, перитонита или из-за развития панкреатита.

«Статистику мы не ведем, но только за одну неделю в клинике было восемь случаев удаления инородных тел у собак и кошек. Это много», — говорит Казакова. Об учащении случаев подобных операций говорят коллеги ветеринара и из других клиник.