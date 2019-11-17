В Москве задержали полсотни посетителей антифашистского спортивного турнира

Полицейские задержали около 50 участников турнира по единоборствам, посвященного памяти убитого в 2009 году антифашиста.

Как пишет «Новая газета», около 13:00 в спортивный зал на Ленинградском проспекте, где проходило мероприятие, ворвались силовики в масках. Они поставили всех присутствующих лицом к стене с руками за головой и потребовали убрать телефоны.

Примерно половину задержанных доставили в отделения по районам Сокол и Аэропорт, 25 человек — в ОВД по Хорошевскому району. По данным Telegram-канала Antifa jokes, правоохранители объяснили задержание необходимостью проверить спортсменов на участие в несогласованном митинге 27 июля.

Уточняется, что турнир был посвящен памяти Ивана Хуторского, который был убит членами «Боевой организации русских националистов» (БОРН).