Участник акции в поддержку Михаила Светова задержан из-за флага России со змеей

В Екатеринбурге задержали участника согласованных пикетов в поддержку члена Либертарианской партии Михаила Светова.

Как пишет «Новая газета», активиста Станислава Жаркова задержали после того, как он развернул флаг России с изображенной на нем змеей.

По словам Жаркова, такой флаг используется на всех акциях Либертарианской партии во всех городах. Он отметил, что полиция не предъявила никаких законных требований для задержания.

Михаил Светов и его бывшая девушка, которая младше его на 10 лет, проходят свидетелями по статье 135 УК («Развратные действия») и части 1 статьи 134 («Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летия»). Дело завели из-за фотографий, опубликованных в 2012 году. У политика прошел обыск, после чего Светова и его бывшую девушку несколько часов допрашивали в Следственном комитете.

Пикеты в поддержку либертарианца 17-18 ноября должны пройти в нескольких десятках российских городов.