8-градусный мороз и аномально высокое давление ждут москвичей на текущей неделе

Начиная с четверга, 21 ноября, жителей столичного региона ожидают морозы и серьезное повышение атмосферного давления.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Гидрометцентра, в понедельник, 18 ноября, температура воздуха в Москве достигнет 5-7 градусов тепла, а в ночь на вторник не опустится ниже 1-3 градусов тепла. Днем 19 ноября воздух в столице прогреется до плюс 3-5 градусов.

Однако уже в среду, 20 ноября, дневная температура опустится до ноля, а в ночь на четверг москвичей ожидает мороз до 3-8 градусов.

При этом и без того повышенное атмосферное давление (около 758 мм ртутного столба) продолжит расти и составит около 769 мм ртутного столба, что превышает норму более чем на 20 единиц.

Согласно данным Гидрометцентра, на данный момент средняя температура воздуха в ноябре на 4,4 градуса выше климатической нормы.