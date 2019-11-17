В СК рассказали о 1,5 млрд рублей возмещенного ущерба по делу "Восточного"

Следственный комитет России расследует 12 уголовных дел о хищениях средств при строительстве космодрома «Восточный».

Об этом рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко, передает «Интерфакс».

По ее словам, в суд направлено уже 42 уголовных дела о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями; в отношении 58 лиц вынесены приговоры, по которым осужденные получили до 11,5 лет лишения свободы.

Представитель ведомства пояснила, что речь идет, в частности, о деле в отношении экс-директора главного военно-строительного управления №6 Юрия Волкодава. Также среди осужденных — экс-глава ФГУП «Дальспецстрой» Юрий Хризман, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин, бывший замначальника ФГУП «Главное управление специального строительства по территории ДФО при Федеральном агентстве специального строительства» Михаил Гельман и экс-глава ФГУП «Спецстройтехнологии» Александр Никитин.

«Только Хризман своими преступными действиями причинил ущерб государству в размере 5,2 млрд рублей», — рассказала Петренко.

Она отметила, что «принимаются все необходимые меры, направленные на возмещение ущерба государству». Представитель СКР уточнила, что уже на стадии следствия возмещен ущерб бюджету в размере более 1,5 млрд рублей.

Ранее президент России Владимир Путин призвал не воровать «сотнями миллионов» на оборонных заказах, как, по его мнению, это делали на космодроме «Восточный».