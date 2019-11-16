В Хасавюрте арестован второй полицейский по делу о выбивании самооговора

Задержан второй полицейский, подозреваемый в превышении должностных полномочий при допросе жителя Хасавюртовского района Дагестана Мусы Алиева, сообщает «Медиазона» со ссылкой на «Комитет против пыток».

13 ноября по этому делу был отправлен в СИЗО оперативник Юсуп Магомедов. Сейчас суд арестовал замначальника уголовного розыска местного отдела полиции Рамазана Сулейманова. Ранее последний находился под домашним арестом, но не проживал в установленном судом месте и пытался давить на Мусу Алиева через своих родственников.

В общении с редакцией «Кавказского узла» Муса Алиев рассказал, что в сентябре двое силовиков приехали к нему домой с требованием проехать в отдел в связи с подозрением в убийстве жительницы соседнего села. Но уже в отделе его начали жестоко избивать и требовать признательных показаний в деле об изнасиловании 13-летней соседки.

Более часа мужчина провел в позе «ласточки» у стены. В результате избиения сотрудниками полиции он потерял девять зубов.

Через день, когда Алиев находился дома, жена вызвала ему скорую медицинскую помощь. В тот же день в стационар явились сотрудники полиции, среди которых был один из наносивших побои. Они начали оказывать давление на Алиева и его родственников, в результате чего потерпевший отказался от госпитализации.

По заявлению Алиева сначала было возбуждено уголовное дело только в отношении одного из сотрудников полиции. Потерпевший направлял обращение к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой взять под личный контроль расследование дела.