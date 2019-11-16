МВД возбудило дело в отношении 74-летней участницы митинга в поддержку Голунова

Полицейские возбудили в отношении 74-летней оппозиционной активистки Тураны Варжабетьян административное дело о повторном нарушении правил проведения митинга, пишет «ОВД-инфо». Дело связано с задержанием Варжабетьян на акции протеста 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Полицейские вызывают женщину 18 ноября в ОВД «Головинский», чтобы составить протокол, но она не может добраться до отдела из-за проведенной операции на колене.

В июле судья Головинского районного суда Ольга Дроздова отказалась принимать обвинительный протокол в отношении активистки после участия в акции в поддержку Ивана Голунова: документ был составлен с множеством ошибок.

Ранее Варжабетьян неоднократно задерживали за участие в акциях протеста. По словам женщины, на одной из протестных акций сотрудник Росгвардии сказал ей: «Еще появишься в центре — не обижайся».