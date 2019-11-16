Лидер “Новой России” Никита Исаев умер по дороге в Москву от проблем с сердцем

Пресс-секретарь лидера движения «Новая Россия» и директора Института актуальной экономики Никиты Исаева сообщил, что политик умер в поезде, возвращаясь из Тамбова в Москву, передает РБК.

Предполагается, что причиной смерти стали проблемы с сердцем. Еще 15 ноября Никита Исаев выложил на своей странице в Facebook фото из поезда с подписью, что он возвращается в Москву.

Политик в 2000-е годы работал на государственной службе по развитию регионов России, но в 2011 году покинул государственную службу. В 2017 году возглавил общественно-политическое движение «Новая Россия».