В Башкирии медики защищают психиатров по делу о принудительной госпитализации

Профсоюз медработников Башкирии выступили против требования регионального прокурора отменить принудительную госпитализацию пациента, пишет «Медиакорсеть».

Дело будет рассматриваться в Кассационном суде в Самаре. Если судья примет сторону прокурора, то три врача и медсестра медицинского учреждения могут получить реальные сроки по статье о незаконной госпитализации.

Стоявший с 2015 года на учете в психоневрологическом диспансере (ПНД) города Кумертау мужчина обратился в медучреждение за разрешением на ношение оружия. Но комиссия приняла решение о госпитализации, на которую пациент не согласился в добровольном порядке и вел себя, по утверждению профсоюза, неадекватно и представлял опасность для окружающих.

Ситуация переросла в противоборство медиков и родственников пациента. С подачи последних в отношении трех врачей и медсестры ПНД были заведены уголовные дела по статьям о незаконной госпитализации и фальсификации доказательств.

В июне Верховный суд РФ встал на сторону медицинских сотрудников, но сейчас история продолжается.

Врачи утверждают, что больной с апреля не получает лечения и вся симптоматика его заболевания ухудшается.

На днях в Астрахани была осуждена по статье о халатности психиатр Ольга Андропова, которая приняла решение о принудительной госпитализации женщины с аффективно-бредовым синдромом, пишет «Пункт А». Ранее в этом же регионе по статье о халатности был приговорен к двум годам колонии психиатр Александр Шишлов, который, наоборот, выпустил из спецучреждения пациента с ремиссией: медика осудили за решение самостоятельно отменить прием препаратов пациентом.