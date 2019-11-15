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Серебренников заявил, что проект "Платформа" родился из идеи "за державу обидно"

Общество
17:29, 15 ноября 2019

Режиссер Кирилл Серебренников назвал свое уголовное преследование «чудовищным и абсолютно несправедливым».

Напомним, в Мещанском суде началось повторное рассмотрение дела «Седьмой студии», фигурантов которого обвиняют в хищении 133 млн рублей из бюджета, выделенных на театральный проект «Платформа». 13 ноября бывшая главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева рассказала суду о существовании у проекта «черной кассы». По ее словам, стоимость спектаклей завышалась, а часть выделенных на постановки денег присваивали.

Как передает «Интерфакс», в пятницу, 15 ноября, в Мещанском суде выступает режиссер Кирилл Серебренников, который вместе с Алексеем Малобродским, Юрием Итиным и Софьей Апфельбаум проходит по делу «Седьмой студии» в качестве обвиняемого.

Серебренников заявил, что свою вину не признает, и назвал ведущееся в отношении него и его коллег уголовное преследование «чудовищным и абсолютно несправедливым».

По словам режиссера, проект «Платформа» был рожден из идеи «за державу обидно». «Мне хотелось создать проект, в котором люди, занимающиеся современным искусством, чувствовали бы себя как люди, как художники. И это выражалось, в том числе в зарплатах, чтобы люди не за три копейки работали», — отметил Серебренников, добавив, что он надеялся, что его с соратниками усилия в этом направления будут оценены властью, — «Думал, нам дадут орден, а нам "пришили" организованную группу».

Он также рассказал, как впервые официально доложил о создании «Платформы» Олегу Табакову и Дмитрий Медведеву, который на тот момент являлся президентом России: «Это все проходило в 2010-2011 году, когда пришел (Дмитрий) Медведев (стал президентом). (...) Меня вдруг стали приглашать на различные совещания при президенте. Олег Табаков, учитель мудрый мой, спросил: "Ты идешь на заседание с президентом, что ты скажешь?" Я сказал, что у меня есть идея "Платформы". Он говорит: "А ты бумажку какую-нибудь написал?" Я спросил: "А надо?" Он сказал: "Конечно, если идешь на встречу с начальством, нужна бумажка". Так я написал программу "Платформы"».

Теги: Серебренников

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