Производители просят не запрещать им добавлять синтетический ванилин в водку

Согласно техническому регламенту «О безопасности алкогольной продукции», который вступит в силу с 2021 года, производители не смогут добавлять в водку золотые хлопья и нерастительные ароматические добавки, пишут «Известия».

Представители бизнеса уже обратились к Минфину с просьбой скорректировать документ. По их словам, запрет на ароматические добавки существенно снизит ассортимент.

Действующий ГОСТ позволяет изготовителям использовать элементы декора алкогольных напитков, в том числе золотые и серебряные хлопья, специально подготовленные зерна и колосья, монеты.

Также производители предлагают разрешить им использовать любое пищевое сырье, а не только растительное, как предусматривают новые стандарты. Эта норма запретит к использованию давно эксплуатируемый на производствах синтетический ванилин и некоторые продукты пчеловодства, которые применяются для смягчения вкуса.