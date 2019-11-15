После стрельбы в Благовещенске местный Минобр создаст спецслужбу по конфликтам

Министр образования Амурской области Светлана Яковлева на совещании регионального правительства заявила о необходимости создания спецслужбы, которая могла бы предотвратить ситуации в подростковых и студенческих коллективах, подобные произошедшей накануне в колледже Благовещенска.

«Должна быть создана специальная служба, которая независимо от учреждения образования сможет предоставлять информацию о процессах, которые требуют вмешательства с целью недопущения трагедии», — цитирует Яковлеву правительственный портал Амурской области.

Прибывший на совещание замминстра просвещения РФ Виктор Басюк сделал акцент на том, что все пострадавшие в этой ситуации обязательно должны получить психологическую помощь. Сейчас со студентами благовещенского колледжа работают психологи Института развития образования.

Ранее сообщалось, что после инцидента Следственный комитет завел уголовное дело по трем статьям. В том числе СК просил арестовать директора ЧОП, сотрудник которого пропустил студента с ружьем в задние ссуза.

Напомним, 14 ноября студент строительного колледжа в Благовещенске открыл огонь по своим обидчикам в учебном заведении. Двое человек, включая самого стрелка, скончались.