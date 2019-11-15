"Гринпис" требует отозвать лицензию на золотодобычу в нацпарке "Югыд ва"

«Гринпис России» собрал более сотни тысяч подписей под петицией против изъятия части земель у национального парка «Югыд ва» в Республике Коми, пишет АСИ. Свое обращение организация направляет в администрацию президента РФ.

Золотодобытчики намереваются взять под эксплуатацию 50 тысяч гектаров заповедных земель. По словам активистов, это может привести к уничтожению редких животных и растений Северного Урала.

«Граждане России лишатся одного из наиболее любимых ими мест туризма и отдыха. А значит, будет нарушено предусмотренное статьей 42 Конституции РФ право всех граждан России на благоприятную окружающую среду», — пишется в обращении.

Руководитель программы «Гринпис» по особо охраняемым природным территориям Михаил Крейндлин утверждает, что за золотодобытчиками из стоят «очень влиятельные люди», которые не позволяют отозвать у них лицензию.

Против золотодобычи в нацпарке ранее выступали Минюст и Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО.