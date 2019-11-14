Власти Кирова ведут проверку после вызова наряда Росгвардии в детский сад

В кировском детском саду №63 вызвали Росгвардию, чтобы выгнать родителей, собиравших подписи за увольнение заведующей.

Как сообщает портал Vkirove.ru, инцидент произошел вечером 12 ноября в детском саду №63. По словам родителей, они хотели собрать подписи за увольнение заведующей Натальи Бакиной, однако та вызвала наряд Росгвардии. Охранник учреждения между тем рассказал, что это он вызвал правоохранителей, поскольку люди скопились во дворе и отказывались покинуть территорию, несмотря на его просьбы.

Прибывшие силовики обнаружили, что около здания никого не было, а родители находились за воротами детсада. Заведующей и сторожу дошкольного учреждения пришлось написать объяснительные.

В городском департаменте образования Кирова сообщили, что информация об инциденте проверяется.

В октябре издание Progorod43.ru писало, что из детского сада №63 за год уволились более 30 сотрудников, а обязанности повара выполнял слесарь-сантехник. После многочисленных жалоб власти города провели проверку садика. Вскоре его закрыли из-за плохих санитарных условий. Учреждение открылось вновь 21 октября.