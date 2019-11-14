В Москве завершено следствие по делу учителя музыки, избившего 8-летнюю ученицу

23-летний музыкальный репетитор, истязавший свою ученицу в «воспитательных целях» предстанет перед московским судом.

Как передает агентство городских новостей «Москва», СК завершил расследование уголовного дела, заведенного в отношении столичного репетитора музыки, который во время одного из уроков по игре на фортепьяно в 2018 году неоднократно нанес своей 8-летней ученице побои. При этом сам 23-летний преподаватель заявил, что истязал ребенка «в воспитательных и учебных целях».

По словам старшего помощника главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлии Ивановой, в настоящее время следователи уже собрали достаточно доказательств. Теперь обвиняемый по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего») молодой человек предстанет перед судом.